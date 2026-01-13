Cuba califica de "caótica y fascista" la gestión de Donald Trump en Estados Unidos

En declaraciones en X, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo republicano enfrenta un "fuerte rechazo" en "diversas ciudades" por sus políticas que "violan gravemente los derechos humanos de cientos de miles de migrantes".

"(...) Sus políticas internas promueven el odio, la violencia y la muerte entre sus ciudadanos, violan gravemente los derechos humanos de cientos de miles de migrantes y olvidan los compromisos asumidos con sus bases de electores", sostuvo Rodríguez, en un mensaje acompañado por la fotografía de una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Rodríguez se refirió así a las movilizaciones que se han registrado en Estados Unidos después de que una mujer estadounidense muriera tras recibir disparos de un agente de ICE en Mineápolis (Minesota).

La relación entre Cuba y Estados Unidos atraviesa su mayor momento de tensión en décadas tras la captura en Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Washington el pasado 3 de enero.

La Habana ha criticado duramente el operativo militar contra Caracas, aliado político de la isla desde la entrada en el poder del expresidente Hugo Chávez en 1999. Al respecto, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado que los isleños defenderán su país con "hasta la última gota de sangre".

Después de la caída de Maduro, Trump ha asegurado en varias ocasiones que la isla se encuentra en una situación de debilidad sin el respaldo económico de Venezuela.

En ese sentido, el republicano instó el domingo a La Habana a alcanzar "un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".