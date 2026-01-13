Exportadores de Ecuador y empresas de Marruecos firman acuerdo para impulsar exportaciones

El presidente ejecutivo de Fedexpor, Xavier Rosero, explicó que este acuerdo permitirá a las empresas ecuatorianas, sobre todo a las pequeñas y medianas, ingresar al mercado de Marruecos y "también explorar posibilidades de atracción de tecnología y de nuevos capitales en sectores productivos del Ecuador con interés marroquí".

El memorando prevé la conformación del Consejo Empresarial Marruecos–Ecuador, un espacio en el que se conectarán empresas y se podrán desarrollar iniciativas conjuntas como misiones empresariales, talleres especializados, y la participación en ferias y encuentros sectoriales.

Rosero indicó que esperan poder visitar Marruecos próximamente para "entender su cultura" y así "colocar lo mejor que tienen nuestros productos en ese mercado".

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, fue testigo de la firma del memorando y aseguró que el Gobierno seguirá "apoyando las iniciativas del sector empresarial que contribuyan a fortalecer las exportaciones".

El presidente de Fedexpor afirmó que este acuerdo "permite abrir una puerta en África que no había sido explorada" y que Marruecos puede convertirse en una plataforma de distribución de los productos ecuatorianos tradicionales y no tradicionales, principalmente en el norte del continente.