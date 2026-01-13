Juzgada en París por apología terrorista una mujer que Irán quiere canjear por 2 franceses

Poco antes de comenzar el proceso, Mahdieh Esfandiari, que está en libertad bajo control judicial desde octubre tras haber permanecido ocho meses en prisión, declaró a la prensa que su intención es explicarse "sobre los hechos" porque a su parecer "ha habido muchos relatos erróneos y muchas mentiras" sobre ella.

Su abogado, Nabil Boudi, afirmó que espera que su clienta quede "integralmente" absuelta.

Las autoridades iraníes han señalado en los últimos meses que quieren canjear a esta mujer, que está siendo juzgada en París junto a otras cuatro personas, entre ellos Alain Soral, un conocido activista y ensayista de ultraderecha, por la pareja de profesores franceses Cécile Kohler y Jacques Paris.

De hecho, han afirmado que hay un acuerdo entre los dos países y que su materialización está a la espera de que se desarrollen los procedimientos judiciales. El Gobierno francés no se ha querido pronunciar, amparándose en la separación de poderes.

Kohler y Paris fueron detenidos en Irán en mayo de 2022, acusados de espionaje y condenados por ello a 20 y 17 años, respectivamente, antes de quedar en libertad en noviembre de 2025, pero con la prohibición de salir del país, lo que les ha dejado bloqueados desde entonces en la embajada francesa de Teherán.

A Esfandiari la Justicia francesa le reprocha haber ocupado una posición central en la organización de la campaña que llevó a cabo la organización llamada Eje de la Resistencia en redes sociales y en la web Igualdad y Reconciliación de Soral de apoyo y justificación del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Está acusada, entre otras cosas, de haber dicho de esa acción que "hizo feliz a miles de millones de personas en el mundo".