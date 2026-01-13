Madres de presos políticos en Venezuela: "¿Por qué no nos dicen dónde están?"

Los dos jóvenes son pareja y, según las madres, no tienen nada que ver con política, pero fueron detenidos junto a un amigo en Maturín, capital del estado Monagas (oeste), y posteriormente trasladados a un centro de detención en Caracas, contaron las mujeres a EFE.

Arvelaez y Farfan aseguran desconocer los motivos de la detención de sus hijos y han visitado varias veces el centro de reclusión al que fueron trasladados en Caracas, pero los custodios policiales solo les responden que "no están".

"¿Por qué no nos dicen dónde están? Nosotras andamos angustiadas, nosotras ni siquiera somos de aquí de Caracas, somos de Sucre (región vecina de Monagas)", contó Arvelaez, quien considera que su hija fue detenida "arbitrariamente" y está "desaparecida" junto con su esposo y su amigo.

La madre exige a las autoridades una prueba de vida de los tres e información sobre sus paraderos.

"Ya yo estoy cansada, nosotras no somos unas muchachas, somos personas mayores que tenemos más de un mes buscando a nuestros hijos", agregó Arvelaez.

Por su parte, Farfan dijo también a EFE que ha "ido a todas partes y en ninguna" le "dan respuesta" de los tres.

"Nosotros lo que queremos es que, por favor, nos digan dónde los tienen, donde están, en qué situación están, que nos den una fe de vida de nuestros hijos", expresó.

En Caracas, aseguraron, no tienen familiares, por lo que se están quedando donde les "den alojo" y las ayuden.

Ambas acompañaban la rueda de prensa de este martes de activistas y familiares de presos políticos en Caracas para exigir al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la liberación "plena e incondicional" de estos prisioneros.

El anuncio de las excarcelaciones se dio pocos días después de los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano y de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Gobierno informó este lunes de 116 liberaciones.

Sin embargo, antes del mediodía de este martes, la ONG Foro Penal contabilizaba 56 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, registraba 76.

Los activistas denuncian que el proceso de excarcelaciones ha avanzado a cuentagotas.

El Foro Penal reportaba hasta el domingo poco más de 800 presos políticos.