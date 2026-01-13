ONG esperan que en Venezuela se publique una lista de excarcelaciones de presos políticos

En un comunicado, Foro Penal -ONG dedicada a la defensa de los presos políticos- dijo que si el Parlamento tiene información "debe mostrarla públicamente", ya que -prosiguió- "se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano".

"La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional", consideró la organización.

Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) respaldó que las autoridades publiquen una lista de presos políticos excarcelados con "información básica que permita dar certeza, transparencia y confianza al proceso".

"Contar con una lista verificable no es una concesión, sino una garantía mínima para las familias y una herramienta esencial para evitar la revictimización", manifestó JEP en su cuenta de X.

En una sesión parlamentaria, Jorge Rodríguez aseguró que se han producido más de 400 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado diciembre y afirmó que continuarán ocurriendo como parte de un "gesto unilateral" del Gobierno de su hermana, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por su parte, el diputado opositor Luis Florido pidió que se honre la palabra en cuanto a las excarcelaciones de presos políticos y Jorge Rodríguez respondió que pone a disposición "las listas" con los nombres de las personas liberadas.

Foro Penal, que hasta el domingo computaba poco más de 800 presos políticos en Venezuela, contabilizaba 56 excarcelaciones mientras que la mayor coalición opositora, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, registraba 76.