Petro expone a expresidentes necesidad de mantener una agenda activa de diálogo con EE.UU.

La Presidencia detalló en un comunicado que Petro expuso a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la que hacen parte todos los exmandatarios y otros funcionarios, "la importancia de mantener una agenda activa de diálogo, cooperación y construcción de consensos, en particular con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y en objetivos compartidos para la región".

Antes de la primera llamada telefónica entre los dos jefes de Estado, Trump había descalificado a Petro repetidamente y lo había acusado de participar activamente en el tráfico de cocaína, además de sugerir que le sonaba "bien" la posibilidad de que EE.UU. enviara una misión militar a Colombia similar a la que apresó a Nicolás Maduro en Venezuela, una afirmación que levantó ampolla en Bogotá.

En ese sentido, la Presidencia señaló que "uno de los ejes centrales abordados" en la reunión de este martes "fue la necesidad de avanzar hacia una nueva cooperación hemisférica para enfrentar de manera estructural el problema de las drogas, el crimen organizado y las economías ilegales, dejando atrás enfoques exclusivamente represivos".

A la reunión, celebrada en la Casa de Nariño en Bogotá, asistieron los expresidentes César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), uno de los mayores opositores de Petro, no asistió porque se encuentra fuera de Colombia, al igual que Iván Duque (2018-2022).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) aseguró en una entrevista con la emisora La FM que desde que dejó el cargo nunca ha asistido a las reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero manifestó que hablará con la canciller, Rosa Villavicencio, para decirle lo que piensa y responder lo que le pregunte.

Además de los miembros del Gobierno y de los expresidentes, de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores también hacen parte senadores y representantes a la Cámara.

Tras la conversación telefónica del miércoles pasado, Trump afirmó que recibirá a Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer antes de definir la fecha de la reunión, los temas a tratar e incluso las condiciones del viaje del presidente colombiano, cuyo visado fue cancelado por EE.UU. en septiembre pasado.

Al respecto, la Presidencia señaló este martes que el Gobierno reiteró a la Comisión "la línea que ha venido sosteniendo en materia de política exterior: la defensa irrestricta del derecho internacional, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la condena a cualquier acción que implique el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano".

"En ese marco, la Comisión reafirmó que la posición del país frente a los acontecimientos internacionales se rige por los principios históricos de la diplomacia colombiana: legalidad internacional, solución pacífica de las controversias y respeto a la soberanía de los pueblos", agregó la información.

Igualmente, la Comisión respaldó la visión del Gobierno de Petro de que América Latina y el Caribe son "territorios de paz, vida y cooperación, subrayando que la estabilidad regional solo puede construirse mediante la integración, el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales y el respeto al derecho internacional".