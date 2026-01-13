Reza Pahlaví llama a líderes occidentales a apoyar deseo de iraníes a poner fin al régimen

"Ahora es esencial escuchar al pueblo iraní, que desea poner fin a este régimen. Se encuentra indefenso y se enfrenta con valentía a un poder que lo masacra", declara el hijo de Mohammad Reza Pahlaví, que reinó entre 1941 y 1979.

El sucesor de la dinastía real, que vive en Estados Unidos, dice al diario que es "moralmente imperativo que el presidente (francés) Emmanuel Macron y los líderes occidentales se mantengan del lado correcto de la historia".

Los iraníes, que desde el 28 de diciembre protestan por la crisis económica y contra el régimen islamista de su país, "esperan que el mundo libre finalmente los apoye. No quieren ver otro acuerdo con un régimen al borde del colapso", mantiene.

Según él, "si se analiza la situación con atención, se puede decir que, por primera vez en cuarenta y siete años, se dan las condiciones necesarias" para el fin del régimen islamista, ya que presenta "numerosas grietas" y el pueblo está "harto" y "preparado".

"De ahora en adelante, es inútil intentar salvar el régimen actual, incluso si, una vez más, Occidente parece favorecer una política de apaciguamiento o de mantenimiento del 'statu quo', lo cual, en mi opinión, es un error de cálculo", afirma.

Ante este momento clave, el heredero al trono Pahlaví, de 65 años, dice que su función es "unir a quienes tienen buena voluntad y liderar la transición democrática que está a punto de comenzar".

"Deseo una transición fluida, con un objetivo simple: dar a nuestra nación, quizás por primera vez en su historia, la oportunidad de decidir su propio futuro. Esto debe lograrse mediante un proceso democrático, en el marco de una asamblea constituyente que permita a los iraníes decidir el tipo de sistema político que desean para Irán: una democracia republicana o una monarquía constitucional", dice.

Así, Reza Pahlaví ofrece al pueblo iraní "una hoja de ruta clara, así como una coordinación política eficaz" y asegura disponer de "un plan de acción listo para implementarse al día siguiente de la caída", incluido "un programa para reactivar la economía".

En esa transición democrática caben todos, ya sean republicanos, monárquicos, socialistas o conservadores, dice, a condición de que respeten tres principios básicos: la unidad nacional, las libertades individuales y la igualdad para todos, y el laicismo.

"Creo que todo iraní verdaderamente democrático debe respetar el principio de separación entre el poder religioso y el político, entendiendo que ser laico no significa ser antirreligioso", precisa.

Y recalca que su intención es "incluir al mayor número posible de personas para garantizar una transición lo más fluida posible", por lo que pretende "maximizar la participación de todos aquellos que no se han manchado las manos participando en la persecución de la población".

En el ámbito internacional, Reza Pahlaví manifiesta su intención de integrar a Irán a los Acuerdos de Abraham (tratados de paz entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin), impulsados ​​por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Deseo integrar a Irán en estos acuerdos como socio, en una colaboración amistosa y fraternal con nuestros vecinos árabes e Israel. ¡Imaginen el impacto global! Acabaríamos con el radicalismo religioso, ya sea chií con sus aliados iraníes o suní con la Hermandad Musulmana, que amenaza a Oriente Medio, a Occidente y a los propios musulmanes", declara.