Rusia cita a embajador de Polonia por detención de arqueólogo ruso en Varsovia

"El embajador de Polonia, Krzysztof Krajewski, fue citado el 12 de enero al Ministerio de Exteriores de Rusia, donde le expresaron una protesta decidida en relación a la detención en diciembre de 2025 en Varsovia del reconocido arqueólogo ruso Alexander Butiaguin a solicitud de Kiev", indicó la dependencia en Telegram.

Exteriores indicó que al embajador se le indicó que "las acusaciones del régimen de Kiev son absurdas y están relacionadas con las actividades científicas de Alexander Butiaguin en el marco de una expedición arqueológica en un territorio que es parte integral de la Federación Rusia, la república de Crimea".

"El carácter abiertamente politizado y especulativo del acoso al científico ruso por parte de Ucrania se vio subrayado por el hecho de que Interpol no le dio curso, y Butiaguin visitó sin obstáculos varios países europeos", sostuvo la diplomacia rusa.

Además, Exteriores presentó al embajador de Polonia pruebas de que este arqueólogo de renombre internacional y empleado del museo Hermitage "lleva ya varias décadas de investigaciones en la península de Kerch", cercana a la anexionada península de Crimea.

"Durante su trabajo Butiaguin recibió todos los permisos necesarios de las correspondientes autoridades, incluyendo las ucranianas antes de 2014. Todos los hallazgos de nuestro especialista fueron entregados al museo de Crimea Oriental, multiplicando el patrimonio cultural de los pueblos de Crimea", indicó Exteriores.

La diplomacia rusa exigió "la liberación inmediata del ciudadano ruso y la negativa a su entrega a la máquina represiva de Kiev, totalmente alejada de la Justicia".

Las autoridades polacas detuvieron al arqueólogo a principios de diciembre al acusarle de llevar a cabo investigaciones ilegales en la anexionada península de Crimea y un tribunal municipal ordenó su detención durante 40 días.

Mientras tanto, el encargado de negocios ruso en Polonia, Andréi Ordash, llamó a los ciudadanos rusos a abstenerse de viajar a Polonia "a menos que sea absolutamente necesario".

El Kremlin calificó de arbitraria la detención en Polonia del arqueólogo ruso y pidió su liberación.