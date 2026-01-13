Suman 6 casos de feminicidios en Paraguay tras muerte de 3 mujeres en menos de 24 horas

Uno de los casos corresponde al de una mujer de 34 años presuntamente asesinada por su pareja, de 36 años, en una vivienda de la ciudad de Mariano Roque Alonso (centro), vecina de Asunción, la capital del país, informó el jefe de la comisaría décima de esa localidad, Pedro Espínola, en declaraciones a la radio ABC Cardinal.

El presunto agresor habría usado un arma blanca y después se suicidó, indicó el jefe policial.

Horas antes, un doble feminicidio ocurrió en una casa de la ciudad de San Lorenzo, en el departamento Central, donde un hombre presuntamente atacó esta madrugada con "varios cuchillos" a su expareja sentimental y a la hija de la mujer, un niña de 12 años, informó la fiscal Genoveva Figueredo a la Radio Ñandutí.

Un pequeño de nueve años, hijo del agresor y de la víctima de 30 años, fue herido por su padre con un arma blanca y se encuentra "estable" e internado en un hospital de la capital, Asunción, agregó Figueredo.

El hombre de 28 años huyó del lugar en una moto, pero fue capturado por la Policía Nacional luego de haberse lanzado desde un tercer piso de un edificio abandonado y quedar herido en el tobillo, detalló la fiscal.

La ministra paraguaya de la Mujer, Alicia Pomata, dijo a ABC Cardinal que este ha sido "un mes tristísimo", e indicó que en enero de 2025 se contabilizaron dos feminicidios.

El Ministerio Público informó que hasta el lunes 12 de enero se registraron otros tres feminicidios.

Según datos de la Fiscalía, 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en su mayoría por parejas y exparejas, en hechos que dejaron 69 huérfanos.

En 2025, el Ministerio Público registró 38.379 denuncias de violencia intrafamiliar.