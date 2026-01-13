Taiwán afirma haber alcanzado un "consenso general" con EE. UU. para un acuerdo comercial

Según tres fuentes familiarizadas con el asunto y citadas por este medio, el acuerdo contemplaría una reducción de los aranceles a los productos taiwaneses del 20 % al 15 %, así como el compromiso de que TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, incremente sus inversiones en territorio estadounidense.

En un comunicado recogido por la agencia CNA, la Oficina de Negociaciones Comerciales del Yuan Ejecutivo (Gobierno) de Taiwán señaló este lunes que el objetivo de las conversaciones siempre ha sido lograr una rebaja de los mencionados gravámenes y obtener un "trato preferente" para los semiconductores y sus derivados incluidos en la investigación bajo la Sección 232.

En este sentido, la oficina señaló que ambas partes han alcanzado un "consenso general" sobre estas cuestiones y que actualmente negocian el calendario para una "reunión de conclusión", sin precisar una fecha aproximada para dicho encuentro.

Una vez celebrada esa reunión, Taiwán y Estados Unidos anunciarán públicamente los principales contenidos del acuerdo, y el Gobierno isleño remitirá al Parlamento el texto completo y la evaluación de su impacto para su revisión, según el comunicado, que no menciona el porcentaje final de aranceles ni eventuales inversiones de TSMC.

El pasado 7 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos impuso una tasa del 20 % a los productos taiwaneses, excluyendo a los semiconductores y a numerosos dispositivos electrónicos, que constituyen el principal motor de las exportaciones de la isla y son esenciales para las grandes tecnológicas del país norteamericano.

Desde entonces, ambas partes han celebrado varias rondas de negociaciones en las que Taipéi ha solicitado reducir esos aranceles del 20 % y obtener un trato preferencial en el marco de la investigación abierta bajo la Sección 232, que, una vez concluida, podría traducirse en nuevos gravámenes para el sector de los semiconductores.

Respecto a TSMC, la firma taiwanesa anunció en marzo del año pasado su intención de elevar hasta los 165.000 millones de dólares su inversión en Estados Unidos para construir nuevas plantas de fabricación, instalaciones de empaquetado avanzado de chips y un centro de investigación en Arizona.

TSMC, que cuenta con Apple, Nvidia y AMD entre sus principales clientes y domina el segmento de chips de vanguardia, opera actualmente una fábrica de semiconductores avanzados en dicho estado y podría iniciar la producción en masa de una segunda planta en 2027.