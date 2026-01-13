Tractorada en París para reclamar medidas de urgencia y cambios con Mercosur a Bruselas

"Las cosas tienen que avanzar", subrayó el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, en un diálogo ante las cámaras con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, que salió a recibirlo y a dialogar con el cortejo de tractores que habían entregado de madrugada a la capital francesa, con la autorización del Gobierno.

Rousseau insistió en que los agricultores se han vuelto "muy desconfiados" con las promesas de los políticos y "ahora necesitan que las cosas se concreten" y eso "a corto plazo", porque "muchos no saben cómo van a terminar el año".

Por eso insistió en que "hacen falta medidas de urgencia en Francia", en referencia al Gobierno francés, pero también pidió a los franceses que les apoyen optando por productos nacionales cuando llenen su cesta de la compra.

Y reclamó que no haya presión a la baja de los precios a los agricultores, en un momento en que se están llevando a cabo en Francia las negociaciones anuales entre fabricantes y grupos de distribución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de la FNSEA reafirmó que tienen intención de tratar de bloquear el acuerdo entre la UE y Mercosur la semana próxima en Estrasburgo, cuando la cuestión será examinada por el Parlamento Europeo, e insistió en que Bruselas tiene que "cambiar de paradigma".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su 'número dos', Damien Greffrin, advirtió de que no tienen intención de levantar la tractorada en el centro de París mientras no sean "recibidos y escuchados".

"La revuelta agrícola vuelve a arrancar hoy y seguiremos aquí hasta que tengamos respuestas", afirmó Greffin.

El gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, informó de que recibirá a los representantes del FNSEA esta misma tarde y la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, indicó que los anuncios hechos hasta ahora en favor del sector no han terminado y que podrían venir otros más sobre la transmisión de las explotaciones, sobre los ingresos, sobre el agua de riego o sobre la adaptación al cambio climático.

Fuera de París, lo más significativo en esta nueva jornada de protestas de los agricultores fue el compromiso del colectivo conocido como "Los ultras de la A64" de levantar el bloqueo que mantienen desde el 12 de diciembre a la altura de Carbonne de esa autopista, en las proximidades de Toulouse (sur).

"Vamos a salir dignamente, pero la lucha no ha terminado", declaró Jerôme Bayle, el portavoz de este colectivo, que está contra el acuerdo UE-Mercosur, pero que es también particularmente beligerante contra el protocolo del Gobierno francés para la dermatosis nodular, que obliga al sacrificio de todos los bovinos de una explotación cuando se detecta un caso.

Diferentes sindicatos agrícolas han multiplicado las acciones de protesta en francia, con bloqueos y controles de camiones en puntos estratégicos, como los puertos de Le Havre, Bayona o La Rochelle.