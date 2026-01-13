Trump implementó un récord de 500 acciones migratorias en primer año de su segunda gestión

Estas acciones, como proclamaciones y cambios normativos, incluyen 38 órdenes ejecutivas sobre migración, cerca de la sexta parte del total de 225 decretadas desde su retorno a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, detalló el MPI en el reporte 'Desatando el poder en nuevas formas: Inmigración en el primer año de Trump 2.0'.

"Si quieren compararlo, en todos los cuatro años de Trump 1.0 hubo 472 acciones ejecutivas de inmigración. Esta Administración llegó con dos metas en inmigración: una es detener la invasión, según ve, en la frontera, y la otra son las deportaciones masivas", expuso Muzaffar Chishti, autor principal del informe, en un evento virtual.

El investigador del MPI señaló que las acciones de Trump están "obsesivamente impulsadas por querer alcanzar la meta de 1 millón de deportaciones al año", pero apuntó que las expulsiones quedaron por debajo de este objetivo y de las 778.000 del último año fiscal de la Administración de Joe Biden (2021-2025).

El retorno de Trump ha resultado en un promedio de 1.200 migrantes aprehendidos al día por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que ha arrestado a cerca de 595.000 personas desde enero de 2025 hasta mediados de diciembre pasado, ahondó el investigador del MPI.

También casi se duplicó la media de personas que permanecen en centros de detención de ICE a cerca de 70.000, frente a las 39.000 que había al inicio de la Administración, añadió Chishti.

"Si ven el perfil de las personas detenidas, obviamente no son lo peor de lo peor. Cerca del 26 % de las personas detenidas hoy, solo el 26 %, tienen una condena criminal", apuntó el investigador.

Las medidas ejecutivas se han enfocado en las deportaciones dentro del país tras conseguir bajar a una media de 700 los encuentros mensuales de migrantes en la frontera con México, comparados con el promedio de más de 80.000 del año anterior, según el MPI, que estima 13,7 millones de indocumentados en Estados Unidos.

El Gobierno ha invertido 1.300 millones de dólares y ha desplegado a más de 7.000 tropas en zonas de la frontera que ha militarizado, informó Colleen Putzel-Kavanaugh, coautora y analista asociada del MPI.

Los cambios migratorios de Trump se han enfocado en tres grandes áreas: eliminar protecciones migratorias concedidas en el Gobierno anterior, acelerar las deportaciones, y elevar la cooperación con las autoridades estatales y locales, explicó Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de políticas migratorias del MPI.

En este sentido, describió, un estimado "conservador" de 1,5 millones de personas han perdido sus protecciones hasta ahora, pues la Casa Blanca ha ordenado eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de 13 países.

El Gobierno federal también busca "remociones expeditas" al negar audiencias en las cortes, donde MPI identificó 4 millones de casos pendientes de deportaciones, incluyendo unos 2,4 millones de peticiones de asilo.

Además, la Administración ha casi multiplicado por 10 los acuerdos '287(g)', que permiten a autoridades locales cooperar con ICE, por lo que ya hay alrededor de 8.500 agentes estatales y locales entrenados para participar en operaciones migratorias.

La abogada advirtió de que las acciones migratorias crecerán por el presupuesto de 170.000 millones de dólares que el Congreso otorgó en julio pasado para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al aprobar la 'grande y hermosa ley' de Trump.

"Es realmente importante enfatizar que esto es el comienzo. Ha tomado tiempo a la Administración de Trump elevar la aplicación de la ley para redirigir esa operación al interior del país porque el enfoque estaba en la frontera cuando ahí había un alto número de llegadas", manifestó.