Ultraderechista y exministro socialista irían a segunda vuelta en Portugal, según sondeo

La encuesta, realizada por el centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, apunta que Ventura lograría el 24 % de los votos, lo que representa una subida de dos puntos porcentuales respecto al último sondeo, llevado a cabo en diciembre.

Seguro, por su parte, sería el candidato que más subiría, ya que pasaría de un 16 % a un 23 % de los apoyos.

La sorpresa es el tercer clasificado en el sondeo, el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), quien lograría un 19 % y desbancarían a los otros dos favoritos: el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, empatados con un 14 %.

En cuanto al resto de candidatos, Catarina Martins y António Filipe lograrían hacerse con un 2 % de los votos, respectivamente, mientras que Jorge Pinto se quedaría con un 1,5 %. El resto no llegarían al 1 % de los apoyos.

Con estos resultados, Ventura y Seguro pasarían a una segunda vuelta, un escenario que podría no resultarle tan favorable al candidato ultraderechista, al que solo apoyaría un 33 % de los electores, mientras que un 54 % votaría por el socialista, según el sondeo.

El sondeo señala que hay un 15 % de indecisos.

El sondeo fue elaborado a partir de 1.770 entrevistas realizadas entre el 6 y el 9 de diciembre.