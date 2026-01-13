Un grupo de 11 disidentes de las FARC se somete a la justicia en el oeste de Colombia

Los criminales conformaban la Comisión 34, un grupo que hace parte del EMBF, y entre los disidentes que dejaron las armas hay tres cabecillas, detalló el Ejército en un comunicado.

Los uniformados estaban realizando una operación cuando los 10 hombres y la mujer del EMBF decidieron dejar las armas en la vereda (aldea) Guaduas, en el municipio de Carmen de Atrato, agregó la información.

"Como consecuencia de la presión sostenida en la zona por las constantes operaciones militares, 11 integrantes de esta estructura armada ilegal (...) decidieron someterse voluntariamente a la justicia, entre ellos sus tres cabecillas principales conocidos en círculo criminal con los alias de Andrés, Jair y David", agregó la información.

Durante su entrega, estas personas "solicitaron respeto por su vida e integridad personal" y, según el Ejército, "las tropas mantuvieron estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), garantizando la vida, integridad y dignidad de las personas sometidas".

Los disidentes fueron entregados y puestos a disposición de la autoridad correspondientes y en la operación se incautaron "importantes elementos de guerra, entre ellos ocho armas largas, gran cantidad de munición de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas".

El EMBF, surgido de la escisión del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, está liderado por alias Calarcá y negocia la paz en la actualidad con el Gobierno colombiano.