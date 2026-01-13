Una mujer muere en ciudad portuaria rusa de Taganrog en ataque ucraniano con drones

"Falleció una mujer de 65 años. En el momento del ataque se encontraba realizando tareas de limpieza en el edificio atacado". escribió en Telegram el gobernador de la región, Yuri Slyusar.

Agregó que los rescatistas continúan trabajando en el lugar del ataque para despejar los escombros del edificio dañado por el ataque ucraniano.

Previamente, se informó de que los drones ucranianos dañaron en la madrugada del martes varios edificios residenciales y al menos dos empresas industriales en Taganrog, lo que obligó a las autoridades a declarar estado de emergencia local.

Taganrog es una ciudad portuaria a orillas del mar de Azov con unos 240.000 habitantes.

