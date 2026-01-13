Zelenski pide más presión sobre la flota fantasma rusa para avanzar hacia la paz

Zelenski agregó que reducir los ingresos que Moscú obtiene con esta práctica -que la inteligencia exterior ucraniana estima en al menos 30.000 millones de dólares al año- forzaría a Rusia a tomarse en serio el proceso de paz y ayudaría a avanzar en el proceso diplomático para poner fin a la guerra.

“La tarea de todos quienes en el mundo quieren que esta guerra acabe debe ser limitar la capacidad de Rusia de adaptarse a la presión impuesta en respuesta a esta guerra”, dijo Zelenski en sus redes sociales, tras recibir un informe sobre la flota fantasma rusa de la inteligencia exterior ucraniana.

Zelenski ya dijo en su discurso a la nación de anoche que el bloqueo militar impuesto por EE.UU. a todas las exportaciones petroleras de Venezuela puede ser un ejemplo para hacer efectivas las sanciones a la venta de petróleo ruso.

EE.UU. interceptó la semana pasada un barco de bandera rusa que participaba en la exportación de petróleo de Venezuela.

Ucrania ha atacado en los últimos días en el mar Negro y el Mediterráneo varios barcos de la flota fantasma rusa.

El presidente ucraniano también afirmó en su último discurso a la nación que Rusia podría perder a aliados clave por la situación que se vive por las protestas en Irán y tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación reciente de EE.UU. dentro del país caribeño.