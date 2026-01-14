Argentina reitera reclamo al Reino Unido para negociar solución a la disputa por Malvinas

El nuevo pedido a Londres quedó plasmado en un comunicado emitido este miércoles Cancillería argentina al cumplirse 60 años de un comunicado conjunto en el que ambos países expresaron su voluntad de sentarse a negociar por Malvinas.

El comunicado conjunto fue emitido el 14 de enero de 1966 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Miguel Ángel Zavala Ortiz, y el entonces secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, Michael Stewart.

Según resaltó este miércoles la Cancillería argentina, aquella nota oficial "sentó un precedente fundamental en la historia diplomática" del país suramericano "al formalizar la voluntad de ambas partes de iniciar negociaciones para resolver la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

El Gobierno de Javier Milei recordó que, durante un encuentro en Buenos Aires, Zavala Ortiz y Stewart coincidieron en la necesidad de proseguir las conversaciones sin demora a través de la vía diplomática "a fin de encontrar una solución pacífica al problema e impedir que la cuestión llegue a afectar las excelentes relaciones que vinculan a la Argentina y al Reino Unido", según se expresó en el comunicado de 1966.

Argentina señaló que, de esta manera, "el Reino Unido aceptó por primera vez de manera explícita negociar la cuestión de las islas Malvinas, reconociendo así la existencia de la controversia de soberanía y la necesidad de ponerle fin a la situación colonial por medio de la negociación".

Desde que en 1833 fuerzas británicas ocuparan las islas Malvinas y desalojaran a sus habitantes y a las autoridades argentinas, el país suramericano nunca dejó de reclamar sus derechos soberanos sobre este archipiélago en el Atlántico sur, escenario de una guerra que en 1982 se saldó con la rendición argentina ante las fuerzas británicas.

En 1965 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 2065, a través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a entablar "sin demora" negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

A partir de aquella resolución, hubo negociaciones bilaterales entre 1966 y 1982, en las que hasta se exploraron alternativas como una administración conjunta de las islas y una transferencia progresiva a Argentina, pero el proceso quedó truncado a partir de la decisión en 1982 por parte de la dictadura militar que desde 1976 gobernaba el país suramericano de desembarcar con tropas en Malvinas, acto que desencadenó la guerra.

Tras el regreso de Argentina a la democracia en 1983, el país suramericano no ha dejado de reclamar su soberanía en todo tipo de foros internacionales, mientras que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU han reiterado el llamado a negociaciones decenas de veces, sin que Londres se avenga a ello.

"A seis décadas de la admisión del Reino Unido de la imperiosa necesidad de resolver la cuestión de las Islas Malvinas por la vía diplomática, Argentina reitera su plena disposición para un diálogo constructivo y sincero, en el marco del derecho internacional", señaló la Cancillería argentina este miércoles.

En su nota, Argentina exhortó "nuevamente al Reino Unido a retomar el camino de la negociación indicado por las Naciones Unidas para poner fin a la disputa de soberanía producto de una situación colonial especial y particular".