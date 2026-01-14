Bolsa española sube 0,05 % y firma un nuevo máximo histórico pese al tono de Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 8,6 puntos, ese 0,05 %, y ha cerrado en 17.695,7 puntos. En lo que va de año, acumula un ascenso del 2,24 %.

El selectivo español ha firmado su tercera jornada consecutiva de máximos históricos al cierre y durante esta sesión, además, ha tocado un nuevo máximo histórico intradía -a las 9:36 horas (8:36 GMT)- en 17.833,5 puntos, pero posteriormente ha aminorado los avances, afectado por las pérdidas de Wall Street.

En Europa, las principales plazas bursátiles han cerrado con tendencia mixta y Fráncfort ha cedido el 0,53 %; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización europea, el 0,41 %; y París, 0,19 %. Por su parte, Londres ha subido el 0,46 % y Milán, el 0,27 %.

En una jornada que no ha contado con referencias macroeconómicas de relevancia en Europa, la atención de los inversores se ha dirigido hacia Estados Unidos, en el plano económico, empresarial, político y geopolítico.

Wall Street abría con tendencia negativa y al cierre de las bolsas europeas, sus tres principales índices mantenían este tono. El Nasdaq cedía el 1,2 %; el S&P 500, el 0,96 % y el Dow Jones, el 0,2 %.

La bolsa neoyorquina se ha visto afectada por los resultados de Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, tres de los cuatro mayores bancos del país que, a pesar de haber sido positivos, "han dejado fríos a los inversores" según ha afirmado el analista de XTB Javier Cabrera.

Sin embargo, las ventas minoristas se incrementaron el 0,6 % en noviembre, por encima de las expectativas del mercado, lo que "debería traducirse en una lectura positiva del PIB" según ha afirmado el analista de Mercados de eToro en Estados Unidos, Bret Kenwell.

En el plano político, la atención de los mercados se situaba en el fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump, pero finalmente la institución ha decidido no emitir hoy la sentencia.

En el plano geopolítico, Trump se reunirá este miércoles con los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, mientras se ha intensificado la presencia militar en el territorio del Ártico para evitar una invasión.

De vuelta al IBEX 35 y dentro de los grandes valores, Repsol ha avanzado el 3,24 % como la segunda mayor subida de la tabla, animado por el repunte del precio del crudo; Telefónica, el 1,58 %; e Iberdrola, el 0,6 %. Inditex, ha perdido el 1,51 %, como la cuarta mayor caída y BBVA ha cerrado plano (0,0 %).

El rendimiento del bono soberano español bajó 2,6 puntos básicos, hasta el 3,21 %.

En el mercado de materias primas, los metales preciosos oro y plata tocaron nuevos máximos históricos, como valor refugio en momentos de incertidumbre económica.

Mientras, el crudo Brent, petróleo de referencia en Europa, subía el 0,75 %, cerca de los 66 dólares por barril, en el contexto de intensificación de las revueltas en Irán.

En el mercado de divisas, el euro se cruzaba con el dólar en las 1,1656 unidades y en el de criptodivisas, el bitcóin subía el 3,5 % y se compraba a 97.360 dólares.