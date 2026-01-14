Cabello afirma que excarcelaciones en Venezuela son una decisión "unilateral" del Gobierno

"Todas estas decisiones han sido de manera unilateral, no tiene nada que ver la Iglesia Católica, al contrario. No tiene nada que ver ni una sola ONG", afirmó Cabello durante su programa televisivo 'Con el Mazo Dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, señaló que las excarcelaciones son parte de una "programación" ejecutada en atención a una orden que, dijo, dio el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses durante los ataques del pasado 3 de enero en el país.

"En el mes de diciembre el presidente Nicolás Maduro ordenó la revisión de casos de personas que estaban detenidas por la generación de hechos de violencia, de atentar contra el propio pueblo de Venezuela", explicó el funcionario.

Cabello apuntó que "sumando ambos grupos" de excarcelados, entre los anunciados en diciembre y los de este mes de enero, "van más de 400" liberados en el país.

Asimismo, subrayó que los casos "siguen en revisión" y añadió que no se trata de una "concesión graciosa", sino que estas excarcelaciones son "una oportunidad que se está dando a estas personas" que, reiteró, "no son presos políticos".

"No vamos a concluir, revisando cada caso y donde sea factible, bueno, cada quien que asuma su responsabilidad histórica", declaró.

Más temprano este miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se refirió a la apertura de un "nuevo momento político" en su país, en medio del proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado el pasado jueves por el titular del Parlamento, y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez.

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica", sentenció la mandataria encargada, que compareció en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, ante periodistas nacionales y extranjeros flanqueada por su hermano y Cabello.

De acuerdo con la mandataria encargada, el titular de Interior y Justicia encabeza el "arduo" proceso de revisión de los casos, y afirmó que suman 406 liberaciones previstas en el país.

El Ministerio para Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 88 personas el día de Navidad y luego otras 99 el primer de enero, de las cuales las ONG locales verificaron alrededor de la mitad.

Desde el pasado jueves hasta las 20:30 hora local (00:30 GMT) del miércoles, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, confirmaba 84 excarcelaciones.