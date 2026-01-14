Comienzan en Taiwán las audiencias parlamentarias sobre la moción contra el presidente Lai

La primera de estas audiencias se celebró hoy y la segunda está prevista para este jueves, como parte del procedimiento previo a la revisión formal de la moción en el pleno legislativo, informó la agencia estatal CNA.

Tras esta fase, el Comité del Pleno del Yuan Legislativo celebrará reuniones de examen los próximos 21 y 22 de enero, en las que los promotores de la iniciativa expondrán sus argumentos y el propio presidente será invitado a comparecer para realizar una breve declaración y responder a preguntas de los legisladores.

Una segunda ronda de revisión está prevista para mayo, antes de que la moción sea sometida a votación el día 19 de ese mes, de acuerdo con el calendario parlamentario.

Durante la sesión de este miércoles, diputados del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) y de las principales fuerzas opositoras cruzaron acusaciones sobre la base constitucional de la iniciativa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe del grupo parlamentario del PDP, Chung Chia-pin, sostuvo que la moción está "sin base legal" y busca someter al presidente a "interrogatorios inconstitucionales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la oposición, la diputada del Kuomintang (KMT) Hsu Chiao-hsin afirmó que Lai es el "verdadero responsable" de una conducta que "daña la separación de poderes", mientras que su compañero Lin Te-fu le acusó de haber "violado la Constitución".

Por su parte, la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, instó a los partidos opositores a "tener en cuenta el desarrollo nacional y el bienestar público" y a centrarse en la aprobación del presupuesto y de la legislación vinculada a la defensa.

Según la Constitución taiwanesa, una moción de destitución requiere el respaldo de al menos dos tercios de los diputados para ser elevada al Tribunal Constitucional, un umbral que la oposición no alcanza con la actual composición de la Cámara.

La apertura de estas audiencias se enmarca en un clima de confrontación persistente entre el Ejecutivo y un Parlamento dominado por la oposición desde la llegada de Lai al poder.