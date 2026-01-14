Delcy Rodríguez confirma llamada telefónica con Trump para abordar "agenda de trabajo"

"El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", dijo Rodríguez en un breve mensaje en Telegram.

La mandataria no ofreció detalles sobre la agenda de trabajo ni precisó los asuntos pendientes entre Venezuela y Estados Unidos, pero Trump reveló más temprano que la presidenta encargada es una "persona fantástica" con quien ha trabajado "muy bien".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano dijo que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por EFE confirmaron que la conversación tuvo lugar este miércoles y fue "muy extensa y muy buena" y con un tono "excelente" ente ambos mandatarios, quienes están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde 2019.

Trump habló con Delcy Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Este miércoles, Delcy Rodríguez informó que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación "se mantiene abierto".