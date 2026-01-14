Emiratos Árabes espera que este año se cierren negociaciones de acuerdo con el Mercosur

"Nos complace enormemente que las negociaciones entre la UE y el Mercosur hayan concluido, y esperamos con ilusión que este año también podamos cerrar el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos", dijo la ministra en una conferencia de prensa tras mantener una reunión con el presidente paraguayo, Santiago Peña.

Al Hashimy realiza una visita oficial a Paraguay junto a una delegación de funcionarios y empresarios emiratíes con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales y concretar inversiones en proyectos de infraestructura conjuntos.

Paraguay, que ejerce la presidencia semestral del Mercosur (oque que también integran Argentina, Brasil y Uruguay), cordina las negociaciones del acuerdo comercial con EAU, el cual puede abrir nuevas oportunidades de exportación para los productos agroindustriales del bloque sudamericano.

En septiembre pasado, la Cancillería paraguaya informó que las negociaciones del acuerdo entre EAU y el Mercosur tenían un 80 % de avance.

La alta funcionaria emiratí indicó que están interesados en Suramérica y que han visto a Paraguay como "una puerta de entrada" para abrir nuevos mercados e inversiones en esta región.

"Es un país muy próspero y floreciente, con numerosos sectores de crecimiento muy sólidos, ya sea en infraestructura, el sector forestal, alimentación o tecnología. Paraguay ha hecho mucho que lo convierte en un destino muy interesante y emocionante para las empresas emiratíes", destacó la funcionaria.

La ministra manifestó que, después de "varios intercambios con el Gobierno paraguayo", ahora cuentan con una relación sólida y un "ecosistema seguro" para que las empresas emiratíes inviertan en el país.

Igualmente, destacó que este miércoles se reunió con representantes del sector privado paraguayo forestal, energético, financiero, alimentario y de energías renovables.

"Hay varios proyectos que anunciaremos en las próximas semanas y meses. Todos estos proyectos tendrán un impacto positivo directo en el pueblo paraguayo", adelantó Al Hashimy, quien estuvo acompañada en la conferencia de prensa por los ministros de Industria y de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, Javier Giménez y Claudia Centurión, respectivamente.

El 11 de septiembre pasado, Peña dialogó con el director general de la empresa estatal emiratí Abu Dhabi Airports, Ahmed Al Shamsi, sobre la posible inversión de Abu Dabi en un proyecto aeroportuario en el país suramericano y aseguró que busca convertir a Asunción en un "hub aéreo" que conecte Suramérica con Oriente Medio.

El gobernante paraguayo fue recibido en mayo pasado por su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien dijo coincidió en la necesidad de "fortalecer" las relaciones diplomáticas y comerciales entre sus naciones.