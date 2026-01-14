España e Irak firman un acuerdo estratégico para la formación en lucha antiterrorista

Según informó el ministerio en un comunicado, el acuerdo respalda la continuidad del apoyo español en Irak, donde la operación 'Inherent Resolve' de la Coalición Internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico tiene previsto finalizar sus actividades en septiembre.

En un acto en la sede ministerial, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro López Calderón, y el director de Inteligencia y Contraterrorismo iraquí, Karim Aboud Mohammed Al-Tamimi, firmaron el pacto en presencia de la ministra, Margarita Robles, y del embajador de Irak en España, Salih Husain Ali Ali.

Para Defensa, este memorando pone de relieve que Irak es "un país clave para España", por lo que el acuerdo garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad de las actividades de asesoramiento y apoyo de los militares españoles en el país asiático, así como la colaboración bilateral en materia de industria de defensa.

A su vez, este documento tiene la finalidad de reorganizar bajo una estructura "más flexible y eficiente" los contingentes españoles en Irak para que puedan adaptarse a los retos operativos que puedan surgir. Precisamente, el teniente general español Ramón Armada asumirá en mayo el mando de la misión NATO Mission Iraq.

