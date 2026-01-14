Fiscalía británica recurre el fallo que anuló el caso de terrorismo al cantante de Kneecap

Decenas de personas, incluidos los otros dos miembros de la banda y políticos nacionalistas de Irlanda del Norte, se congregaron a las puertas de la corte con banderas irlandesas y palestinas para solidarizarse con el cantante, que ha dicho en redes sociales que el caso tiene motivación política.

Ó hAnnaidh, conocido artísticamente como Mo Chara, fue acusado el 21 de mayo de 2025 por la Policía londinense de mostrar una bandera en apoyo a Hizbulá durante un concierto en el O2 del barrio de Kentish Town, al norte de la capital, el 21 de noviembre de 2024.

La defensa sostiene que la imputación formal se presentó fuera del plazo máximo de seis meses desde la presunta comisión del delito, porque el fiscal general, Richard Hermer, solo la ratificó el 22 de mayo, lo que llevó al juez Paul Goldspring a anular los cargos en su fallo del 26 de septiembre.

La Fiscalía sostuvo hoy que la acusación sí se presentó dentro del periodo requerido, ya que la autorización de Hermer estaba en vigor antes de la primera comparecencia de Ó hAnnaidh ante un tribunal, el 18 de junio de 2025.

El Tribunal Superior escuchó durante la audiencia de este miércoles la posición de las dos partes e indicó que emitirá su dictamen en una fecha futura, que no precisó.

Si el proceso sale adelante, la corte pasaría a analizar el contenido en sí de las acusaciones, que no fue examinado en este proceso.