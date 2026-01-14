FSB detiene a una rusa que planeaba un atentado contra un empleado de una empresa militar

"Fue detenida una ciudadana de Rusia, nacida en 1966, que durante su estancia en territorio de Ucrania fue reclutada por los servicios de seguridad ucranianos y bajo la dirección de sus patrocinadores se entrenó en actividades de sabotaje y terrorismo", informó el FSB, citado por la agencia rusa Interfax.

Según la inteligencia rusa, la mujer ingresó en territorio de Rusia a través de un tercer país.

En la ciudad de Smolensk debía extraer de un escondite secreto un arma de fuego y un artefacto explosivo artesanal "que debían ser usado para asesinar a un empleado de una de las empresas del complejo militar industrial en la región de Leningrado", señaló el FSB.

"Se le requisó una pistola Makárov, un artefacto explosivo en base a una sustancia plástica de producción extranjera y medios de comunicación que contenían su correspondencia con los coordinadores de las acciones terroristas en Ucrania", indicó.

El departamento de investigaciones del FSB en Smolensk incoó una causa penal por intento de adquisición de sustancias o dispositivos explosivos y dictó la medida cautelar de arresto.

"En estos momentos se preparan las acusaciones por las causas de preparativos para un atentado terrorista y alta traición", concluyó el FSB.