Lula se reunirá con Von der Leyen en vísperas de la firma del acuerdo UE-Mercosur

Río de Janeiro, 14 ene (EFE).- El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá este viernes en Río de Janeiro con los presidentes de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, en vísperas de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, informó el Gobierno del país sudamericano.