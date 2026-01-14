Open Doors denuncia el asesinato de 4.849 cristianos en un año, el 72 % en Nigeria

Unos 388 millones de creyentes de las diferentes ramas del cristianismo sufren persecución directa o discriminación, ocho millones más que un año antes, según esta entidad.

La presión es "extrema" en Corea del Norte, Somalia, Yemen, Sudán, Eritrea, Siria (pasa del puesto 18 al 2 en un año), Nigeria, Pakistán, Libia, Irán, Afganistán, la India, Arabia Saudí, Birmania (Myanmar) y Mali, todos con más de 80 puntos de riesgo de cien posibles.

En Corea del Norte, que registra 97 puntos, Libia (87) y Afganistán (86) los cristianos viven en "completa clandestinidad".

Entre los países latinoamericanos, Cuba figura en el lugar 24, México en el 30, Nicaragua en el 32 y Colombia en el 47, todos con más de 66 puntos, según el informe 'Lista Mundial de la Persecución 2026'.

De esta manera la persecución más intensa se concentra en África subsahariana, además de la franja sur de Asia y algunos países hispanoamericanos.

Los datos muestran que 4.712 cristianos estaban encarcelados condenados judicialmente o sin juicio, algo menos que un año antes, y 5.202 mujeres y niñas de esta fe fueron víctimas de violencia sexual o matrimonio forzoso, un 32 % más, explicó el director de la ONG en España, Ted Blake, en la presentación del estudio.

Cerca de 68.000 cristianos sufrieron violencia física y psicológica, un 24 % más; 224.129 tuvieron que huir del hogar o del país (7 % más) y 14.776 iglesias fueron atacadas, casi el doble. Además, 3.302 cristianos fueron secuestrados (12,5 % menos).

En Nigeria, los asesinatos crecieron un 12,6 % en un solo año, señal de la alta persecución que sufren los cristianos, que también los obliga a desplazarse a la fuerza, así como en todo el Sahel, donde los gobiernos son incapaces de proteger a la población en el contexto de una guerra civil o de los ataques de grupos armados.

En el caso de Siria (90 puntos de riesgo de cien posibles), Open Doors explica que el nuevo Gobierno, tras la caída del presidente Bachar Al Asad en diciembre de 2024, prometió libertad religiosa, pero la "violencia contra los cristianos ha alcanzado un nivel extremadamente alto".

En el período de este informe, al menos 27 cristianos sirios fueron asesinados por motivos relacionados con su fe, asegura la ONG, aunque la cantidad real, matiza, probablemente sea mayor.

Blake aseguró que las autoridades islámicas sirias usan la sharía como forma de gobierno y se limita la libertad. Además, hay zonas del país donde el Ejecutivo no tiene el control y actúan grupos yihadistas y los cristianos son "muy visibles y fáciles de atacar".

En China (puesto 17) y Argelia (20), criticó las leyes y políticas restrictivas que dificultan, coartan o impiden la reunión de los cristianos.

Blake instó a los Gobiernos democráticos a ejercer una política exterior orientada a la protección de la libertad religiosa y vincular la firma de acuerdos económicos o de ayuda humanitaria a garantías de culto.

Los datos se basan en información sobre varios elementos aportada por colaboradores locales, expertos sobre la situación de cada país e informes de la organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, si bien algunos son estimaciones a la baja por falta de conocimiento suficiente.