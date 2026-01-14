París explora usar el operador europeo Eutelsat para facilitar comunicaciones de iraníes

"Estamos explorando todas las opciones, y la que usted mencionó es una de ellas", declaró Barrot en la Asamblea Nacional, en respuesta a una pregunta de un parlamentario sobre la posibilidad de usar equipos de Eutelsat para ayudar a la población en Irán.

Hace seis días que las autoridades iraníes cortaron el acceso a internet para evitar que la población pueda informar al exterior sobre la situación en el país, donde la represión de las protestas ha causado numerosas víctimas mortales y detenidos, según datos de organizaciones no gubernamentales.

En una conferencia de prensa, el portavoz de Exteriores, Pascal Confavreux, señaló que se va a "explorar" esa vía "para ver si técnicamente es posible", pero aseguró que la "voluntad" de Francia es facilitar la comunicación de los iraníes con el exterior.

Dijo que llevaría "un tiempo", pero que la operación "ya está en marcha".

Tras el apagón digital en Irán del pasado 8 de enero, la empresa SpaceX de Elon Musk está proporcionando acceso gratuito a internet para usuarios iraníes a través de su servicio de satélite Starlink.

No obstante, las autoridades iraníes han recurrido a interferencias a gran escala para tratar de boicotear la comunicación al resto del mundo de las protestas por la crisis económica y contra el régimen de los ayatolás.

El sistema de Starlink, con miles de satélites en órbita, se ha convertido en una herramienta fundamental en situaciones de cierre digital, como la que atraviesa Irán, o en otros casos en los que las comunicaciones se complican en zonas de guerra, como en Ucrania.