Mundo
14 de enero de 2026 - 14:50

Policía de Santa Lucía busca a traficantes extranjeros de alijo de marihuana de 850 kilos

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2420

San Juan, 14 ene (EFE).- La Policía de la isla de Santa Lucía busca este miércoles a dos hombres que huyeron luego de que las autoridades confiscaran un alijo de marihuana de 850 kilos valorado en 1,5 millones de dólares de una embarcación extranjera.

Por EFE

Según datos de la Fuerza Real Policial de Santa Lucía, el cargamento fue encontrado durante el pasado fin de semana en Praslin, Micoud, en la costa sur-sureste del país, luego de que varios agentes interceptaran la nave.

En dicha embarcación viajaban los dos sospechosos que las autoridades de la isla buscan y que escaparon corriendo cuando iban a ser arrestados.

Las autoridades posteriormente encontraron en la embarcación un material que presuntamente es marihuana.

El cargamento tuvo un peso estimado de 850.42 kilos, con un valor aproximado en la calle de 1,5 millones de dólares, según las autoridades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las agencias de seguridad que participaron en el operativo estuvieron la Unidad de Armas y Narcóticos de Santa Lucía, la Unidad Central de Inteligencia local, la Unidad Marítima y la Unidad de Servicios Especiales de la Policía.