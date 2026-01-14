Trump dice que habló con la “formidable” presidenta interina de Venezuela

Esta llamada sella el vuelco en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, que ya adelantan las gestiones para reanudar sus lazos diplomáticos y firmaron acuerdos energéticos.

Trump aseguró que todo “anda muy bien” con el país caribeño, casi dos semanas después de que fuerzas estadounidenses bombardearan Caracas y otras regiones, y capturaran a Maduro.

“Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas”, declaró Trump a periodistas, y describió a Rodríguez como “una persona formidable”. “Es alguien con quien trabajamos muy bien”.

Rodríguez calificó la conversación de “productiva y cortés” y “desarrollada en un marco de respeto mutuo”.

“Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos”, escribió en Telegram.

Poco antes, anunció que su país vive un “nuevo momento político” en un corto encuentro con periodistas en el que ignoró preguntas sobre un posible viaje a Estados Unidos o Colombia.

“Tiene el pasaporte vencido”, bromeó el hermano de la mandataria y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

“Entendimiento”

Trump prevé reunirse el jueves con la Nobel de la Paz María Corina Machado, líder de la oposición venezolana relegada hasta ahora en los planes de Washington para la Venezuela pos-Maduro.

La conversación Trump-Rodríguez coincide con una nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos, en un proceso que comenzó la semana pasada pero avanza a cuentagotas.

Las últimas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a las de ciudadanos estadounidenses anunciadas la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El sindicato de la prensa reportó 19 liberaciones hasta las 22h00 GMT, entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa.

Rodríguez asumió el poder luego de que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y enviados a Estados Unidos el 3 de enero para ser juzgados por narcotráfico.

La mandataria interina lo ha considerado un “secuestro”, pero no mencionó el tema al informar sobre la llamada con Trump.

Rodríguez indicó que espera que el “nuevo momento político” de Venezuela “permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”.

Dijo que 406 presos políticos fueron excarcelados desde diciembre. Según su gobierno, esta semana salieron de prisión 116 detenidos.

La ONG Foro Penal reportó 72 excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero. Esta organización y otras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.000 presos políticos.

“Paz” y “reconciliación”

Las autoridades evitan liberar a presos políticos en las cárceles donde están recluidos, frente a las cuales decenas de familiares se agolparon con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos.

Los detenidos son trasladados desde los centros de reclusión a otros lugares para su liberación, lejos de los lentes de la prensa.

Carreño fue liberado en un centro comercial. “Con las emociones encontradas, pero bueno, finalmente en libertad”, dijo en un video de Luis López, otro periodista liberado, difundido por la prensa local.

“Aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando”, añadió. “No es bueno ni es sano para un país tener presos políticos”.

Carreño estuvo entre las más de 2.000 personas detenidas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Integraba el partido Voluntad Popular y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en el canal de noticias Globovisión.

Estaba recluido en el Rodeo I, en las afueras de Caracas. Precisó que fue informado de su excarcelación en la madrugada.

Había estado preso entre 2020 y 2023, acusado de “terrorismo”. Y fue excarcelado en medio de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales.

El caso de Carreño, en su momento, fue cuestionado por una misión de expertos de Naciones Unidas, organismo que denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la represión de protestas.

“Zonas de paz”

Entre los liberados también figura Nicmer Evans, analista político y director del medio Punto de Corte, quien ya estuvo preso en 2020 por 51 días.

Washington informó el martes que Venezuela había empezado a liberar prisioneros estadounidenses, sin precisar un número: solo dijo que fueron más de uno.

La administración Trump había conseguido antes la liberación de estadounidenses, en un canje que involucró a migrantes venezolanos recluidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador.

Tras una conversación telefónica el miércoles, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, “manifestaron preocupación por la situación en Venezuela y reiteraron la importancia de que América del Sur y el Caribe sigan como zonas de paz”, según un comunicado.

En Madrid, un grupo de familiares de los 200 muertos en las protestas de 2017 en Venezuela criticaron el miércoles la “lentitud” de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidieron agilizar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno del depuesto Maduro.