Wells Fargo dice "no sentir presión" por hacer adquisiciones tras publicar resultados

"Lo más importante es que no sentimos ninguna presión por realizar fusiones o adquisiciones porque estamos muy satisfechos con la calidad y la integridad de nuestra franquicia y con las oportunidades que tenemos", apuntó Scharf en una llamada con inversores.

El ejecutivo señaló que el banco consideraría "cualquier opción que tuviera sentido", pero "el listón estaría muy alto para nosotros, tanto en términos de lo que esperaríamos financieramente como en el hecho de que (la compra) debería hacernos más atractivos para los inversores".

Wells Fargo divulgó que obtuvo en el ejercicio de 2025 un resultado neto de 21.338 millones de dólares, un 8,2 % más que en el de 2024, después de que en junio de 2025 se eliminara el límite de activos que se le ha aplicado durante siete años.

Según las cuentas que dio la tercera mayor entidad bancaria de Estados Unidos, en el cuarto trimestre de 2025 su beneficio fue de 5.361 millones de dólares, un 5,55 % más que un año antes, aunque fue un 4 % inferior al resultado del tercer trimestre de 2025.

En el cuarto trimestre, los ingresos aumentaron un 4,5 % interanual, hasta los 21.292 millones de dólares, pero con relación al tercer trimestre de 2025 disminuyeron un 0,67 %.

La Reserva Federal (Fed) levantó en junio de 2025 el límite de activos totales a la entidad, impuesto tras un escándalo de cuentas falsas y malas prácticas de ventas destapado en 2018.

Las cifras trimestrales publicadas por Wells Fargo decepcionaron a los analistas de Wall Street y las acciones del banco caían un 5 % en la media jornada.

En una llamada con inversores, Scharf y el vicepresidente ejecutivo sénior y director financiero del banco, Michael Santomassino, también pronosticaron que el ingreso neto por intereses (NII, en inglés) aumentará ligeramente en 2026.

Sin embargo, anotaron que el NII dependerá finalmente de si la Fed vuelve a recortar los tipos de interés, del crecimiento de depósitos y préstamos durante el año y de otros factores como la volatilidad de los mercados.