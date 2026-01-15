El consejo presidencial del Yemen expulsa a su último miembro vinculado a los separatistas

La agencia de noticias estatal yemení Saba informó de esta decisión del gobierno internacionalmente reconocido, que llega en medio de las presiones que ejercen las fuerzas gubernamentales para obtener avances tras las recientes derrotas militares del separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) en el este y el sur del país.

En un decreto emitido por el presidente del CLP, Rashad al Alimi, el consejo despojó a Al Bahsani de su pertenencia a dicho ente por "violar deberes constitucionales", respaldar "acciones militares ilegales" del ahora disuelto CTS, que estaba respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), y obstruir los esfuerzos para unificar las fuerzas armadas bajo la autoridad estatal.

"La era de las facciones armadas que operan fuera del Estado ha terminado", afirmó Al Alimi en el decreto, reproducido por Saba.

Al Bahsani, un general de división y ex gobernador de la provincia oriental de Hadramaut, también ocupó el cargo de vicepresidente del CTS, lo que lo convirtió en el último miembro del consejo con vínculos formales con el movimiento separatista después de que anteriormente se tomaron medidas contra su líder, Aidarous Al Zubaidi, quien huyó a la capital emiratí, Abu Dabi.

Su destitución completa el desmantelamiento de la representación del CTS dentro del Consejo de Liderazgo Presidencial y acaba con cualquier vinculación con el grupo secesionista.

La decisión se produce tras semanas de reveses para las fuerzas alineadas con el CTS, que perdieron el control de los campamentos militares y los sitios administrativos en Hadramaut y Al Mahra después de enfrentamientos con unidades gubernamentales respaldadas por la cobertura aérea saudí.

Desde entonces, las fuerzas leales han reafirmado el control sobre áreas clave en el sur del Yemen, obligando a los combatientes del CTS a retirarse o disolverse.

Según el decreto, Al Bahsani utilizó su posición para proporcionar cobertura política a los despliegues de tropas separatistas en Hadramaut, desafió las decisiones del consejo soberano y emitió declaraciones fuera de la posición oficial del estado, acciones que, según el consejo, dañaron la credibilidad del Yemen en el país y en el extranjero.

"Esto fue un motín armado, no una disputa política", dice el decreto.

Al Bahsani también había recibido críticas por oponerse públicamente a los esfuerzos liderados por Al Alimi para colocar las fuerzas militares del sur bajo el mando unificado de los ministerios de Defensa e Interior.

Los funcionarios del CLP calificaron esos comentarios de "irresponsables" y consideraron que violaban el principio de liderazgo colectivo, incumplían el Acuerdo de Riad y socavaban el diálogo en curso y los esfuerzos de unificación.

Todo esto se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno yemení por recuperar el control sobre las instituciones de seguridad en el sur tras meses de conflicto interno con los separatistas, incluso mientras el país sigue dividido por una guerra de una década que también involucra a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en el norte.