El petróleo Brent cae más de un 3,5 %, al moderarse el temor de un ataque de EEUU a Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cotizó a 64,18 dólares a las 7:13 GMT en el ICE londinense, un 3,51 % menos que al cierre del miércoles, si bien después moderaba su descenso y se negociaba a 64,47 dólares a las 7:30 GMT, un 3,08 % menos que al término de la sesión anterior.

El Brent ponía fin así a una racha de subidas, motivadas por la inquietud de que una potencial ofensiva contra el régimen de Teherán pudiera afectar al suministro de petróleo o a rutas clave de transporte.

Los inversores calculan que ese riesgo se ha reducido, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en las últimas horas que ha recibido garantías de que se han detenido las ejecuciones de manifestantes.

Al mismo tiempo, los últimos datos de la Agencia de Información Energética de EE.UU. (EIA) mostraron un aumento de las reservas de crudo y gasolina la semana pasada, un dato que los mercados interpretaron como una posible señal de debilidad de la demanda, pese al descenso de los inventarios de destilados.

