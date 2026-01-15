Italia confirma la excarcelación en Venezuela del empresario italiano Luigi Gasperin

"Luigi Gasperin también está libre. Ahora se encuentra en la sede de nuestra embajada en Caracas. En los últimos días habíamos obtenido la orden de puesta en libertad. Esta noche ha salido de prisión", escribió Tajani.

La Plataforma de la Unidad Democrática ya informó anoche de la liberación de Gasperín, junto a otros opositores.

La liberación de Gasperin se suma a las del cooperante Alberto Trentini y al empresario Mario Burlò excarcelados el pasado lunes de la cárcel Rodeo 1 de Caracas.

Gasperin, de 77 años, era propietario de Técnica Petrolera WLP, una empresa entre las más importantes de la región de Monagas, socia desde hace mucho tiempo de la estatal PDVSA.

En agosto pasado fue detenido en el marco de una investigación por un presunto atentado contra Nicolás Maduro organizado al parecer por una red de conspiradores en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

Entre ellos se encontraba Gasperin, acusado de haber suministrado los explosivos para ese atentado, explican los medios italianos.

Tajani explicó tras la liberación de Trentini y Burlò que aunque todos los detenidos con pasaporte exclusivamente italiano ya han sido liberados, en las cárceles de Venezuela aún permanecían 42 italo-venezolanos, de los cuales 24 son considerados presos políticos y aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando para lograr nuevas excarcelaciones.