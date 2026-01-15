Masdar movilizará hasta 35.000 millones de dólares en capital y financiación para 2030

El director ejecutivo de Estrategia y Desarrollo Corporativo del gigante renovable, Nikolas Meitanis, aseguró este jueves a EFE que "para pasar de 65 GW a 100 GW, necesitaríamos al menos 30.000 millones de dólares, en una combinación de capital y deuda".

Durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), que empezó el pasado domingo y termina hoy en la capital emiratí, el máximo responsable de Masdar, Sultán al Yaber, anunció que la capacidad de su cartera de energía renovable alcanzó los 65 GW, frente a los 51 GW previstos para 2025, durante las dos décadas que llevan funcionando la empresa estatal.

"El objetivo de 100 GW se mantiene, y probablemente aumente en algún momento, pero digamos 100 GW para 2030. Los 65 GW que hemos alcanzado no están todos construidos", apuntó Meitanis, dado que de la cartera actual, 45 GW están operativos, en construcción o comprometidos, con otros 20 GW en desarrollo.

El funcionario aclaró que el capital puede ser "nuevo capital" de los accionistas y de la propia empresa, lo que podría representar "un tercio de los 30.000 a 35.000 millones de dólares".

Los otros dos tercios, señaló, podrían venir de deudas sin recurso, e incidió que hay "mucho interés" por parte de los prestamistas en apostar por las energías renovables.

Europa es uno de los mercados en los que más se fija Masdar desde hace años por su potencial en energías limpias, y los pasos que está realizando para realizar la transición y abandonar los combustibles fósiles.

A finales de 2024, Masdar completó la adquisición de la empresa española Saeta Yield a Brookfields por un valor empresarial de 1.200 millones de euros, lo que le ha permitido establecerse en España.

Desde entonces, Saeta cerró el pasado marzo un acuerdo de inversión para la construcción y puesta en marcha de un proyecto solar de 234 MW en Valencia, con una posible hibridación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 259 MW.

Hace un mes refinanció 340 millones de euros de activos de energía limpia en Portugal.