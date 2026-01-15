Morena dice que es el partido más grande de México al superar 11 millones de militantes

En un comunicado, Morena —que nació como una asociación civil en 2012 y se convirtió en un partido dos años más tarde—, detalló que alcanzó los 11.050.758 personas afiliadas y validadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tras un año de una campaña de afiliación intensiva.

El partido, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), informó que el registro se obtuvo "a un año del inicio" de la estrategia 'Somos Millones, Súmate a Morena', un proceso que, según el partido, se realizó de forma continua en los 32 estados del país mediante mecanismos de registro y validación establecidos por la autoridad electoral.

El colectivo político precisó que durante este periodo se afiliaron en promedio 26.188 personas al día y destacó que el 61,65 % de las afiliaciones corresponden a mujeres y el 38,35 % a hombres.

Añadió que los nuevos militantes manifestaron interés en apoyar al movimiento en procesos electorales mediante actividades como defensa del voto, formación política, participación en comités o fungir como representantes de casilla.

Morena también difundió una distribución generacional de su padrón, con 1.622.361 afiliados de 18 a 29 años y 1.846.426 de 30 a 39 años.

También sumó 1.905.892 de 40 a 49 años; 1.989.319 de 50 a 59; 1.959.269 de 60 a 69; 1.252.957 de 70 a 79; y 474.534 de 80 años y más.

Con base en estas cifras, el partido señaló que cuenta con presencia organizativa en el 99,41 % de las secciones electorales del país y afirmó que el objetivo es mantener una estructura territorial para sus tareas de movilización y operación política, bajo la máxima 'Por el bien de todos, primero los pobres'.

El anuncio ocurre en un momento en el que Morena busca consolidar su base social tras una década de crecimiento acelerado.

El movimiento surgió primero como una organización política encabezada por López Obrador tras su ruptura con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se constituyó como partido político nacional un par años después, en un proceso que capitalizó el descontento con los partidos tradicionales.

Morena llegó a la Presidencia en 2018 —solo seis años después de su fundación— con López Obrador, quien impulsó su proyecto de Gobierno bajo la bandera de la 'Cuarta Transformación'.

En el comunicado, el partido sostuvo que millones de afiliados ayudarán a "reforzar el legado" del expresidente y a acompañar a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, en el "avance del segundo piso" de esa agenda.

Sheinbaum ratificó el avance de Morena como principal fuerza política al ganar la elección presidencial de julio de 2024, en los comicios más grandes de la historia del país por el volumen de cargos en disputa, en una jornada que reconfiguró el mapa político nacional y extendió el dominio territorial del partido y sus aliados, así como le otorgó las dos terceras partes en el Congreso para reformar la Constitución.