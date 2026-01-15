Rusia derriba 34 drones ucranianos de ala fija, más de la mitad sobre la región de Rostov

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 34 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando militar ruso.

Defensa puntualizó que más de la mitad de los drones, un total de 16, fueron neutralizados sobre el cielo de Rostov.

El gobernador local, Yuri Slusar, informó en Telegram que durante esta noche fueron atacados cinco distritos de la región, pero señaló que el ataque no produjo víctimas ni daños materiales.

Además, fueron atacadas las regiones de Briansk, Volgogrado, Bélgorod, Kursk y Vorónezh.

Un dron fue derribado sobre el mar de Azov, concluyó el mando castrense ruso.

El gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, confirmó en Telegram que la región había sido atacada por seis drones, a los que sumó dos misiles de largo alcance Neptune.

Todos los proyectiles fueron derribados, aseveró, sin que se reportasen víctimas humanas y con ligeros daños a ventanales de varias viviendas y edificios administrativos.

Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin.