Seúl se reúne de emergencia para minimizar impacto de aranceles de EE.UU. sobre los chips

El ministro de Industria, Kim Jung-kwan "ordenó vigilar continuamente la situación, mantener una estrecha comunicación con la industria, analizar minuciosamente los impactos y hacer todo lo posible para que el impacto sobre la industria nacional sea mínimo", señaló la cartera en un comunicado.

Trump aprobó el miércoles imponer un arancel del 25 % a una lista limitada de semiconductores extranjeros.

El gravamen se aplicará a chips de IA fabricados por empresas como Nvidia y AMD que se importen a EE.UU. y posteriormente se reexporten a otros países, una fórmula que permitirá al Gobierno recaudar ingresos por la venta de estos productos en mercados como China, según un documento de la Casa Blanca.

Sin embargo, no afectará a los semiconductores que se importen para su uso en centros de datos o en productos destinados a consumidores, industrias o agencias gubernamentales estadounidenses.

El viceministro de Comercio surcoreano, Park Jung-sung, tiene previsto mantener una conversación telefónica con Jeffrey Kessler, el subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, para trasladar la posición del país asiático y recabar detalles sobre el alcance de las medidas.

Además, el Gobierno celebrará reuniones específicas con los sectores pertinentes para analizar de forma pormenorizada el impacto de las decisiones estadounidenses y definir estrategias de respuesta.

Por su parte, el jefe negociador de comercio surcoreano, Yeo Han-koo, extendió su visita actual en EE.UU. para evaluar de cerca los detalles de la nueva medida estadounidense y los efectos que podría tener en empresas surcoreanas como los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK hynix.