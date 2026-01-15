Tusk confirma que ciberataque ruso contra red eléctrica polaca buscaba un apagón nacional

En una rueda de prensa en Varsovia, tras reunirse con los servicios de seguridad energética, Tusk reveló que el ataque, que provocó cortes de luz en varias ciudades polacas durante varias horas de la pasada Nochevieja, "estuvo cerca de dejar a 500.000 personas sin calefacción en pleno invierno".

El ataque, detectado el 31 de diciembre, "se dirigió contra subestaciones, líneas de transmisión y operadores de energía renovable, afectando potencialmente a parques eólicos y dos plantas de cogeneración", dijo Tusk, quien añadió que a pesar de todo "el sistema crítico en su conjunto no estuvo en riesgo".

"Los sistemas estatales funcionaron correctamente para localizar la amenaza", subrayó.

Esta confirmación se produce después de que el pasado martes, el ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, acusara formalmente a Rusia de orquestar este sabotaje para desestabilizar el país debido al "apoyo estratégico a Ucrania" que Polonia presta a ese país.

Ante este escenario de vulnerabilidad, el primer ministro enfatizó la necesidad de implementar la nueva Ley del Sistema Nacional de Ciberseguridad, un proyecto que busca trasponer la directiva europea NIS-2 para elevar los estándares de protección en sectores críticos como energía, transporte y salud de los Estados que la adopten, con la obligación de adoptar medidas de gestión de riesgos, autenticación y encriptación.

Según el primer ministro polaco esta norma otorgaría a las instituciones "herramientas poderosas" para controlar la interferencia extranjera y proteger el mercado polaco.

"Hago un ferviente llamamiento al presidente (Karol Nawrock) para que no retrase la firma de esa ley una vez concluya su trámite parlamentario. No debería haber disputas políticas en este sentido", declaró Tusk.

El Gobierno polaco planea enviar ese proyecto al Senado en los próximos días para responder a los crecientes incidentes relacionados con ciberataques, que solo en los primeros nueve meses de 2025 superaron los 170.000 casos.