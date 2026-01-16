Al menos dos muertos en ataques israelíes contra vehículos en el sur del Líbano

"Un bombardeo israelí esta mañana contra un camión en el pueblo de Mansouri, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de un ciudadano", informó este viernes el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano en un comunicado.

Por otro lado, el departamento gubernamental anunció en la misma nota la muerte de una segunda persona en otro ataque perpetrado anoche contra un vehículo en una carretera de Mefdoun, también en el sur del país.

Todo ello se produce después de que ya el jueves el Estado judío atacara cuatro edificios distintos en las localidades de Sohmor y Mashghara (sureste), que el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ordenó evacuar un rato antes a través de notificaciones difundidas en X.

Según su versión, los edificios eran utilizados por el grupo chií libanés Hizbulá.

Desde el cese de hostilidades, las fuerzas israelíes han seguido lanzando ataques contra vehículos en los que viajan presuntos miembros de Hizbulá o contra infraestructura y almacenes de armas pertenecientes al movimiento, al que acusa de tratar de reorganizarse tras la guerra.

De forma cada vez más frecuente, lanza también múltiples órdenes de evacuación como las del jueves para lugares del territorio libanés, que posteriormente bombardea una a una.