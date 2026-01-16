Al Sharaa emite un decreto para proteger derechos de los kurdosirios en medio de escalada

"A nuestra gente kurda: no creáis los cuentos de discordia, quien quiera que os haga daño es vuestro enemigo. Nosotros deseamos vuestro bienestar, desarrollo y unidad de Siria", indicó el máximo mandatario en su cuenta de X.

"Anunciamos la emisión de un decreto garantizando vuestros derechos y privacidad, que serán protegidos por ley. Abrimos la puerta al retorno seguro y la total participación en la construcción de una patria unida que abrace a todos sus hijos e hijas", agregó Al Sharaa.

La agencia oficial de noticias siria, SANA, publicó una copia del decreto, explicando que pretende destacar que la identidad kurda es una parte importante de la multiculturalidad siria, entre otros aspectos.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria en manos de una administración liderada por kurdos, en un proceso surgido del derrocamiento de Bachar al Asad hace un año y que aún no ha cristalizado.

Una de las principales quejas de los kurdos era la falta de garantías legales y constitucionales sobre sus derechos como comunidad.

El anuncio de Al Sharaa se produce en medio de una escalada de violencia entre las partes en la provincia noroccidental de Alepo, donde esta semana las fuerzas gubernamentales lanzaron una oleada de ataques contra la localidad de Deir Hafir y otras zonas en manos de los kurdosirios.

A última hora de este viernes, las FSD denunciaron en un comunicado una intensificación de las acciones contra Deir Hafir, objeto de "intensos" ataques de artillería.