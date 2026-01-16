EEUU entrega donaciones médicas a región de Panamá "sin onegés infladas ni intermediarios"

"Esta es la Estrategia de Salud Global America First del presidente Trump en acción: apoyo eficiente y directo a los médicos y pacientes panameños para una mayor seguridad sanitaria y un futuro más próspero. Estamos comprometidos a profundizar nuestra relación de 120 años a través de una cooperación directa que beneficie a ambas naciones", declaró el embajador, según un comunicado de la Embajada estadounidense.

De acuerdo con la información oficial, las donaciones hechas este viernes por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, están valoradas en casi 100.000 dólares e incluyen sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas para beneficiar a personas con movilidad reducida en Chitré.

También un equipo de ultrasonido, glucómetros, monitores de presión, un equipo de extracción, estetoscopios y nuevas puertas para la sala de emergencias del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas en Las Tablas.

"Estas donaciones, realizadas a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos, son una clara muestra del compromiso de ese país con el bienestar, la salud y la calidad de vida del pueblo panameño", dijo el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, de acuerdo con el comunicado de la Embajada estadounidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La misma fuente aseveró que durante el 2025, el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos donó más de 325.000 dólares en materiales para programas comunitarios en todo Panamá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde 2004, las donaciones del Comando Sur al país centroamericano suman cerca de 60 millones de dólares, agregó.