El movimiento de protesta en Irán amaina frente a la “brutal” represión

El hijo del difunto sah afirmó que confía en la caída de la República Islámica de Irán y pidió una intervención extranjera. Pero la amenaza de una acción militar por parte de Estados Unidos, de momento, parece haber mermado.

En redes sociales, Reza Pahlavi anunció una manifestación coordinada para la noche de este sábado y pidió a los iraníes que “alcen sus voces con ira”.

El movimiento de protesta empezó el 28 de diciembre en Teherán en contra del costo de la vida y se extendió a otras ciudades para reclamar la caída del sistema clerical gobernante desde 1979.

Los iraníes comenzaron a salir a las calles de las grandes ciudades a partir del 8 de enero, pero las autoridades impusieron inmediatamente un bloqueo de internet que, según los activistas, buscó ocultar la magnitud de la represión.

La “brutal” opresión “probablemente haya sofocado el movimiento de protesta por ahora”, afirmó el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos y que monitorea las protestas.

“Sin embargo, la movilización generalizada de las fuerzas de seguridad (...) es insostenible, lo que hace posible que las protestas se reanuden”, añadió.

Pahlavi, hijo del difunto monarca Mohamad Reza Pahlavi, aseguró en una rueda de prensa en Washington que “la República Islámica caerá, no es cuestión de si (caerá), sino de cuándo”.

“Regresaré a Irán”, agregó el heredero del sah, exiliado en Estados Unidos desde la revolución islámica de 1979 que derrocó a su padre.

La oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, contabiliza al menos 3.428 manifestantes muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

Otras estimaciones sitúan el número de fallecidos en más de 5.000, y posiblemente hasta 20.000, ya que el apagón digital dificulta una comprobación independiente, según IHR.

El canal opositor Iran International, que opera desde fuera del país, afirmó que al menos 12.000 personas murieron durante las protestas, citando fuentes gubernamentales y de seguridad de alto nivel.

El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, mencionó “relatos horripilantes” sobre “manifestantes muertos a tiros mientras intentaban huir, el uso de armas de guerra y la ejecución en plena calle de manifestantes heridos”.

Dar “una oportunidad” a Irán

Los iraníes llevan sin internet más de 180 horas, más que durante las manifestaciones multitudinarias de 2019, subrayó la oenegé de vigilancia de ciberseguridad Netblocks.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que respaldó y se unió a la guerra de 12 días de Israel contra Irán en junio, no descartó una nueva acción militar contra Teherán y dejó claro que estaba muy atento a ejecuciones de manifestantes.

Sin embargo, un alto funcionario saudita declaró el jueves a la AFP que su país, Catar y Omán lideraron “un largo y frenético esfuerzo diplomático” para convencerlo de que diera a Irán “la oportunidad de demostrar sus buenas intenciones”.

Washington pareció haber dado un paso atrás, pero la Casa Blanca afirma que “todas las opciones” seguían “sobre la mesa”.

La atención se centró en el destino de un manifestante de 26 años llamado Erfan Soltani, quien, según activistas de derechos humanos y Estados Unidos, iba a ser ejecutado el miércoles.

El poder judicial iraní confirmó que Soltani estaba detenido, pero afirmó que no había sido condenado a muerte.

Los grupos de derechos humanos estiman que se ha detenido a unas 20.000 personas en el país. Según la agencia de noticias Tasnim, fuentes de seguridad afirmaron el viernes que se había arrestado a unas 3.000.

“Todos los iraníes están unidos”

El presidente ruso, Vladímir Putin, habló por teléfono el viernes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, para “facilitar la reducción de tensión”, según el Kremlin.

La Casa Blanca confirmó que Trump también habló con Netanyahu, quien, según el diario The New York Times, le pidió que no interviniera militarmente.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomendó el viernes evitar el espacio aéreo iraní ante la situación.

En el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, la periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad afirmó que “todos los iraníes están unidos” contra el sistema clerical en Irán.

El representante de Irán en la reunión, Gholamhosein Darzi, acusó a Estados Unidos de “aprovechar las protestas pacíficas con fines geopolíticos”.