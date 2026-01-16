El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

El secretario general subrayó que "ya es hora de dar una respuesta (...) es la oportunidad de demostrar que podemos vivir en paz". "Durante muchas décadas lo hemos hecho, no queremos alterar esa paz, todos los países tienen la responsabilidad de tratar de mantener la paz en la región", apuntó.

Asimismo, Ramdin propuso un nuevo modelo de multilateralismo, que propugne la igualdad entre los estados miembro, respetar la soberanía y orientar a los estados de una nueva manera.

"Muchos estados reconocen que muchos de los conflictos no pueden ser resueltos en forma individual, pero la cooperación mutilateral tiene que dar resultados concretos a los pueblos", debe ser inclusiva, insistió el máximo representante de la OEA.

No obstante, Ramdin indicó que la agenda hemisférica está amenazada por la polarización, entre los líderes de los países, para convertir la política en un campo de batalla.

"Esta polarización acelera la erosión de las instituciones, se extiende a nivel hemisférico, limita la capacidad del sistema interamericano", anotó.

Al comentar la situación de Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, Ramdin reiteró que "tenemos la capacidad de apoyar la reconciliación nacional, cómo podemos lograr una transición" en Venezuela porque para eso es la OEA "para ayudar a recuperar la democracia".

El secretario general añadió que, tras la acción de Estados Unidos en ese país, son los estados miembros quienes deciden cómo responder y cómo avanzar al día siguiente.

En tal sentido, Ramdin remarcó que esos desarrollos "están evolucionando" y que "estamos listos para apoyar a Venezuela", en base a su responsabilidad como organización multilateral.

Sin embargo, recordó que "teníamos problemas en temas de legitimidad" en ese país, pero que ahora el rol de la OEA es "buscar soluciones a futuro", basado en principios de seguridad y desarrollo.

"Cuando la democracia, incluyendo el respeto por la soberanía, se pone en riesgo, no podemos permanecer indiferentes, debemos actuar de manera colectiva para defender las normas que nos unen", manifestó Ramdin durante su ponencia sobre "Una agenda común de paz y prosperidad para las Américas".

La presentación de Ramdin en la Cátedra de las Américas fue ocasión igualmente para que la Universidad San Martín de Porres le imponga la medalla y el diploma de reconocimiento como doctor honoris causa por su larga carrera en la política internacional de Surinam y al frente de organismos regionales como la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom).

"Llevaré con especial orgullo el honor conferido hoy y procuraré retribuir trabajando por un hemisferio más pacífico", expresó Ramdin a un auditorio que tuvo entre sus asistentes al primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, y al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.