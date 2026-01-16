Guatemala invertirá 110 millones de dólares en infraestructura con el apoyo de EE.UU.

La inversión se realizará en la creación de carreteras y la modernización del puerto Quetzal, ubicado en el océano Pacífico y trascendental para las comunicaciones y el comercio del país centroamericano.

El convenio entre ambos países fue oficializado este jueves por la noche con un acto en el que participó el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, y el embajador de Estados Unidos, Tobin Bradley.

El diplomático estadounidense resaltó que el acuerdo aumentará "el comercio entre nuestros países", además de "generar más empleos" y "reducir la migración ilegal.

Bradley, quien culmina esta semana su período como embajador en Guatemala, añadió que la nación centroamericana es uno de esos "socios claves" para Estados Unidos en la región.

El Gobierno que preside Donald Trump apoyará a Guatemala en la construcción de la infraestructura mediante colaboración técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

"Juntamos la experiencia de ingenieros estadounidenses con los recursos de Guatemala, asegurando infraestructura de calidad de manera confiable y transparente", añadió Bradley.

El convenio para la colaboración entre ambas naciones de cara a la modernización del puerto Quetzal, ubicado 100 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, se concretó en mayo del año pasado, como informaron en su momento las autoridades guatemaltecas y estadounidenses.

La inversión de 110 millones de dólares tendrá lugar en el departamento (provincia) sureño de Escuintla, según informaron los dos países.