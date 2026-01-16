Hija de González Urrutia ve "infinita" la espera por el resto de liberaciones en Venezuela

"Esta tortura no puede continuar. La espera, no obstante, contarse en días y años se nos hace infinita, cada día, cada noche. ¡Basta ya!", manifestó Mariana González en su cuenta de X.

Además, pidió nuevamente la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien fue detenido en enero de 2025, así como la de "cientos de presos políticos" como parte del proceso de excarcelación anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero.

"Seguiremos insistiendo, desde lo más humano, por la libertad de Rafael y de cada una de las personas que están en situación de desaparición forzada, que han sido víctimas de detenciones arbitrarias, y que están sufriendo una injusta prisión", expresó.

Foro Penal registra 201 presos políticos excarcelados desde el 25 de diciembre hasta el pasado miércoles, mientras el Gobierno informó de 406, aunque varias ONG cuestionan estas cifras oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El martes, Jorge Rodríguez aseguró que había "listas" de excarcelaciones, aunque todavía no se han publicado, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen las cifras y la divulgación de estos registros con detalles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mismo día, la organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.