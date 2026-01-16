Italia actualiza su política en el Ártico e insiste en defensa coordinada por OTAN y UE

"Italia está convencida de que el Ártico debe ser siempre una prioridad para la UE y la OTAN, y que la Alianza Atlántica debe aprovechar la oportunidad para desarrollar una presencia coordinada en la región, capaz de prevenir tensiones y responder a la interferencia de otros actores", escribió la primera ministra Giorgia Meloni en un mensaje durante el evento de presentación de la estrategia italiana para la región.

Italia no se plantea enviar soldados para la operación militar "Arctic Endurance", propuesta por Dinamarca, según insistió hoy el ministro de Defensa, Guido Crosetto: "No se trata de una competición para enviar soldados a todo el mundo; el nuestro es un enfoque racional. Pedimos a la OTAN que se coordine. Necesitamos unir, no dividir", afirmó.

En el documento presentado por los ministros de Exteriores, Antonio Tajani, y de Defensa, entre otros, destaca que "la evolución conflictiva de las relaciones internacionales" ha transformado "el Ártico en un lugar de creciente competencia".

"La crisis del Consejo Ártico tras la invasión rusa de Ucrania, la militarización de la región, la relación de colaboración más estrecha entre la Federación Rusa y China también en el marco ártico, el fin de la neutralidad de Suecia y Finlandia tras su entrada en la OTAN y la posición estadounidense sobre Groenlandia son algunos de los principales factores de cambio, que también exigen a Italia una atención más perfilada con respecto a la dimensión de seguridad del Ártico", se lee en el documento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero Italia, que tiene estatus de observador en el Consejo Ártico que supervisa la región desde 2013, reitera en el documento que "la participación en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea constituye el principal referente de la acción italiana, orientada a reforzar la estabilidad regional y la seguridad colectiva, evitando dinámicas de escalada y preservando, en la medida de lo posible, los espacios de cooperación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Estados Unidos controlará Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

En la actualización de su política en la región, Italia se compromete "a contribuir a mantener el Ártico como zona de estabilidad, previniendo la escalada y apoyando mecanismos multilaterales de diálogo y cooperación", así como a "fortalecer la seguridad colectiva euroatlántica, en línea con los compromisos de la OTAN y la UE y con una visión integrada de los distintos teatros estratégicos".

Prevé además el "fortalecimiento del conocimiento de la situación mediante la integración de las capacidades nacionales en los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético, con especial atención a la monitorización de las actividades humanas, las condiciones ambientales y la protección de las infraestructuras críticas, incluidas las submarinas y espaciales".

Durante la presentación de la estrategia italiana sobre el Ártico, el ministro de Defensa anunció además el envío de una "misión empresarial" a la zona.