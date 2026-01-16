La OEA insta a Guatemala a garantizar legalidad en renovación de cortes y ente electoral

En un comunicado, la Misión valoró el aumento de la participación en las elecciones del Colegio de Abogados, pero expresó preocupación por controversias legales en la conformación de la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados del TSE.

El organismo señaló específicamente los cuestionamientos sobre el representante del foro de rectores de universidades privadas, debido a denuncias de que ejerce funciones religiosas.

La OEA recordó que la normativa vigente prohíbe a ministros de culto integrar dicha comisión y pidió a las instancias competentes verificar este extremo de manera "pronta y exhaustiva" para evitar futuras nulidades que pongan en riesgo la certeza jurídica del proceso.

Asimismo, el ente centró su atención en la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano judicial del país, para el periodo 2026-2031. Advirtió sobre la crisis de gobernanza en la Universidad de San Carlos (USAC), cuyo Consejo Superior Universitario, pese a tener mandatos vencidos, debe designar magistrados ante la alta corte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De igual forma, la Misión se refirió a declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de realizar una "designación directa" de su magistrado ante la CC sin una convocatoria previa. Al respecto, la OEA subrayó que, dada la centralidad del tribunal constitucional, cualquier designación debe ser "debidamente motivada" y basada en méritos, y desaconsejó mecanismos opacos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el organismo hemisférico urgió al Congreso de la República a juramentar "sin dilación" a las comisiones de postulación tanto del TSE como de Fiscal General para cumplir con los plazos de ley.