Presidente electo de Honduras se reúne en EE.UU. con líder venezolana María Corina Machado

"Fue un gran honor conversar con @MariaCorinaYA, una mujer que ha defendido con valentía la libertad y la democracia, liderando con firmeza la lucha contra las ideologías fracasadas", escribió Asfura, del conservador Partido Nacional, en sus redes sociales este viernes, sin especificar qué en qué día tuvo lugar el encuentro con Machado.

El mandatario electo destacó que el liderazgo de Machado "trasciende fronteras", al tiempo que "sostiene la esperanza del pueblo venezolano e inspira a los pueblos de América Latina".

"Honduras la espera con los brazos abiertos", enfatizó Asfura tras el encuentro celebrado en la capital estadounidense.

La reunión con la política venezolana se realizó en el marco de la gira de Asfura por Washington, donde también ha mantenido encuentros con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con los vicepresidentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz.

Asfura llegó a Estados Unidos el pasado domingo, pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara su triunfo en los comicios generales del 30 de noviembre.

Un día antes de la visita de Asfura, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, solicitó un recuento total de votos, alegando que miles de actas no fueron escrutadas y que existieron notables irregularidades.

No obstante, este jueves ordenó iniciar el proceso de transición y calificó como “de facto” al Gobierno que asumirá Asfura, el próximo 27 de enero.

Apoyado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, Asfura ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %. Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó en tercer lugar con el 19,19 %.