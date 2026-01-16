Senadora paraguaya sobre ausencia de Lula: "Nadie quiere sentarse al lado de Milei y Peña"

"Nadie quiere sentarse al lado de Milei y del presidente Santiago Peña, dos personas que hoy están totalmente subordinadas a la política exterior de Estados Unidos", dijo Martínez a periodistas desde el Senado paraguayo.

La legisladora del partido de izquierda Frente Guasú, la coalición de partidos que respalda al exmandatario paraguayo Fernando Lugo (2008-2012), criticó que Peña y Milei no hayan "emitido ningún tipo de solidaridad" contra los mandatarios latinoamericanos que, dijo, "han sido amenazados verbalmente" en las últimas semanas "de ser socavados en su integridad, soberanía y cargos".

"Son dos ‘tembiguái’ (siervos en idioma guaraní) de Estados Unidos", insistió Martínez.

Ayer, fuentes oficiales dijeron a EFE que Lula no tiene previsto asistir a la firma del acuerdo, que se celebrará el sábado en Asunción, la capital de Paraguay, después de 26 años de negociaciones.

"No va a Asunción, no hay ninguna previsión sobre la presencia del presidente (Lula) en Paraguay", expresaron las citadas fuentes.

Las mismas fuentes explicaron que, en un principio, se pactó que la firma del acuerdo comercial iba a ser un acto a nivel ministerial.

"Posteriormente, el Gobierno de Paraguay elevó el nivel, de ministerial a presidencial. Se cambió lo acordado", indicaron.

El acuerdo será firmado en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP) por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados partes del Mercosur, el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y por el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE.

Una vez que se firme el acuerdo quedará todavía pendiente para su entrada en vigor la ratificación en el Parlamento Europeo y en los Legislativos de cada país miembro del Mercosur.